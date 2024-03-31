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Радченко: Абаскаль не позорит «Спартак», но отвечает на вопросы непрофессионально

Радченко: Абаскаль не позорит «Спартак», но отвечает на вопросы непрофессионально
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Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Радченко поделился мнением о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«Мы уже неоднократно видели странные объяснения на вопросы, которые задавали Абаскалю корреспонденты. Мне непонятен его ответ про состав. Абаскаль таким высказыванием однозначно не позорит «Спартак», но руководителям клубов нужно задуматься. Главный тренер команды отвечает на вопросы непрофессионально», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее Абаскаль сказал, что выбор стартовых составов на матчи «Спартака» ему подсказывает бог.

Напомним, вчера, 30 марта, «Спартак» встретился с екатеринбургским «Уралом» в рамках 22-го тура РПЛ. Команды сыграли вничью — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург
Комментарии
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