«Алавес» — «Реал Сосьедад»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 19:30

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Сегодня, 31 марта, состоится матч 30-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Алавес» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Мендисорроса» в Витории. В качестве главного арбитра встречи выступит Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Матч начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 29 туров чемпионата Испании «Алавес» набрал 32 очка и занимает 13-е место. В свою очередь, «Реал Сосьедад» после аналогичного количества игр в испанской Примере заработал 46 очков и расположился на шестой строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

В нынешнем сезоне испанского чемпионата команды встречались в 19-м туре. В том матче «Реал Сосьедад» и «Алавес» сыграли вничью со счётом 1:1.