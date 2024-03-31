«Гавр» с Кузяевым в основе потерпел домашнее поражение от «Монпелье»

Сегодня, 31 марта, состоялся матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Гавр» и «Монпелье». Игра прошла на стадионе «Стад Осеан» в Гавре. В качестве главного арбитра встречи выступил Матьё Вернис. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Монпелье».
Счёт на 72-й минуте открыл полузащитник гостей Жордан Ферри. Спустя восемь минут игрок обороны Кристофер Жюльен удвоил преимущество «Монпелье».
Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч.
На данный момент «Гавр» набрал 27 очков в 27 играх и занимает 15-е место. «Монпелье» после аналогичного количества матчей в Лиге 1 заработал 29 очков и расположился на 12-й строчке.
В параллельном матче Лиги 1«Тулуза« в гостях разгромила «Клермон» — 3:0. Дублем отметился Венсан Сьерро, ещё один гол на счету Тийса Даллинги.
Ещё в одной встрече французского чемпионата «Ницца» дома уступила «Нанту». На гол форварда хозяев Теремаса Моффи гости ответили точными ударами Маттиса Аблина и Мостафы Мохамеда.
Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше
- 31 марта 2024
-
19:21
-
19:19
-
19:17
-
19:11
-
19:09
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:57
-
18:55
-
18:45
-
18:45
-
18:41
-
18:39
-
18:35
-
18:29
-
18:28
-
18:25
-
18:17
-
18:05
-
18:03
-
17:58
-
17:57
-
17:50
-
17:37
-
17:36
-
17:35
-
17:28
-
17:20
-
17:16
-
17:09
-
17:01
-
17:00
-
17:00