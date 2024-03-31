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Гавр — Монпелье, 31 марта: результат матча 27-го тура чемпионата Франции

«Гавр» с Кузяевым в основе потерпел домашнее поражение от «Монпелье»
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Сегодня, 31 марта, состоялся матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Гавр» и «Монпелье». Игра прошла на стадионе «Стад Осеан» в Гавре. В качестве главного арбитра встречи выступил Матьё Вернис. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Монпелье».

Франция - Лига 1 . 27-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
0 : 2
Монпелье
Монпелье
0:1 Ферри – 72'     0:2 Жюльен – 80'    

Счёт на 72-й минуте открыл полузащитник гостей Жордан Ферри. Спустя восемь минут игрок обороны Кристофер Жюльен удвоил преимущество «Монпелье».

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч.

На данный момент «Гавр» набрал 27 очков в 27 играх и занимает 15-е место. «Монпелье» после аналогичного количества матчей в Лиге 1 заработал 29 очков и расположился на 12-й строчке.

В параллельном матче Лиги 1«Тулуза« в гостях разгромила «Клермон» — 3:0. Дублем отметился Венсан Сьерро, ещё один гол на счету Тийса Даллинги.

Франция - Лига 1 . 27-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Клермон
Клермон-Ферран
Окончен
0 : 3
Тулуза
Тулуза
0:1 Сьерро – 8'     0:2 Даллинга – 73'     0:3 Сьерро – 79'    

Ещё в одной встрече французского чемпионата «Ницца» дома уступила «Нанту». На гол форварда хозяев Теремаса Моффи гости ответили точными ударами Маттиса Аблина и Мостафы Мохамеда.

Франция - Лига 1 . 27-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Ницца
Ницца
Окончен
1 : 2
Нант
Нант
0:1 Аблин – 19'     1:1 Моффи – 72'     1:2 Мохамед – 76'    

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