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«Гавр» с Кузяевым в основе потерпел домашнее поражение от «Монпелье»

Сегодня, 31 марта, состоялся матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Гавр» и «Монпелье». Игра прошла на стадионе «Стад Осеан» в Гавре. В качестве главного арбитра встречи выступил Матьё Вернис. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Монпелье».

Счёт на 72-й минуте открыл полузащитник гостей Жордан Ферри. Спустя восемь минут игрок обороны Кристофер Жюльен удвоил преимущество «Монпелье».

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч.

На данный момент «Гавр» набрал 27 очков в 27 играх и занимает 15-е место. «Монпелье» после аналогичного количества матчей в Лиге 1 заработал 29 очков и расположился на 12-й строчке.

В параллельном матче Лиги 1«Тулуза« в гостях разгромила «Клермон» — 3:0. Дублем отметился Венсан Сьерро, ещё один гол на счету Тийса Даллинги.

Ещё в одной встрече французского чемпионата «Ницца» дома уступила «Нанту». На гол форварда хозяев Теремаса Моффи гости ответили точными ударами Маттиса Аблина и Мостафы Мохамеда.

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