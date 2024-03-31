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«Рубин» — «Ахмат»: Даку удвоил преимущество казанцев

«Рубин» — «Ахмат»: Даку удвоил преимущество казанцев
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В эти минуты идёт матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Рубин
Казань
2-й тайм
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Ранджелович – 12'     2:0 Даку – 35'    

На 12-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Рубина» Лазар Ранджелович. На 34-й минуте Мирлинд Даку удвоил преимущество казанцев.

После 20 матчей в чемпионате России «Рубин» набрал 29 очков и занимает девятое место. «Ахмат» после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге заработал 20 очков и расположился на 12-й строчке.

В нынешнем сезоне российского чемпионата команды встречались в 11-м туре. В том матче «Рубин» одержал победу со счётом 1:0. Единственным голом в игре отметился нападающий Никола Чумич.

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