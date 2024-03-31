Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ливерпуль — Брайтон 2:1, результат матча 30-го тура АПЛ 31 марта 2024 года

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Брайтоном» в матче АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 30-го тура чемпионата Англии, в котором встречались «Ливерпуль» и «Брайтон». Игра проходила на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия). В статусе главного арбитра встречи выступил Дэвид Кут. Хозяева одержали победу в матче со счётом 2:1.

Англия - Премьер-лига . 30-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Уэлбек – 2'     1:1 Диас – 27'     2:1 Салах – 65'    

На второй минуте матча «Брайтон» вышел вперёд благодаря голу нападающего Дэнни Уэлбека. На 27-й минуте матча хозяева сравняли счёт. Отличился нападающий «Ливерпуля» Луис Диас. На 65-й минуте матча «Ливерпуль» забил второй мяч, автором которого стал нападающий Мохамед Салах. Ему ассистировал полузащитник Алексис Мак Аллистер.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 67 очков за 29 матчей. «Брайтон» находится на девятом месте после аналогичного количества матчей, набрав 42 очка. Отметим, что сегодня, 31 марта, в 18:30 мск начнётся матч 30-го тура, в котором встретятся «Манчестер Сити» (63 очка) и «Арсенал» (64), по итогам которого «Арсенал» может сместить «Ливерпуль» с первого места.

Турнирная таблица АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android