«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Брайтоном» в матче АПЛ

Завершился матч 30-го тура чемпионата Англии, в котором встречались «Ливерпуль» и «Брайтон». Игра проходила на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия). В статусе главного арбитра встречи выступил Дэвид Кут. Хозяева одержали победу в матче со счётом 2:1.

На второй минуте матча «Брайтон» вышел вперёд благодаря голу нападающего Дэнни Уэлбека. На 27-й минуте матча хозяева сравняли счёт. Отличился нападающий «Ливерпуля» Луис Диас. На 65-й минуте матча «Ливерпуль» забил второй мяч, автором которого стал нападающий Мохамед Салах. Ему ассистировал полузащитник Алексис Мак Аллистер.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 67 очков за 29 матчей. «Брайтон» находится на девятом месте после аналогичного количества матчей, набрав 42 очка. Отметим, что сегодня, 31 марта, в 18:30 мск начнётся матч 30-го тура, в котором встретятся «Манчестер Сити» (63 очка) и «Арсенал» (64), по итогам которого «Арсенал» может сместить «Ливерпуль» с первого места.