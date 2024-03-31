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Игрок «Оренбурга» Томпсон высказался о ничейном результате в матче с «Факелом»

Игрок «Оренбурга» Томпсон высказался о ничейном результате в матче с «Факелом»
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Футболист «Оренбурга» Хорди Томпсон прокомментировал ничейный исход в минувшей игре с «Факелом».

«К сожалению, выиграть не получилось, также у нас были недавно три выходных, но надеюсь, что в следующем туре получится наиграть на победу.

Часто брал игру на себя? Это моя основная характеристика, я так играю. Стараюсь заходить в штрафную, один в один. Стараюсь таким образом помогать команде», — сказал Хорди Томпсон в эфире «Матч ТВ».

31 марта завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между воронежским «Факелом» и «Оренбургом». Встреча прошла на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. Команды сыграли вничью — 0:0.

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