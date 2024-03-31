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«Ливерпуль» — лидер этого сезона по волевым очкам среди топ-10 европейских лиг

«Ливерпуль» — лидер этого сезона по волевым очкам среди топ-10 европейских лиг
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Завершился матч 30-го тура чемпионата Англии, в котором встречались «Ливерпуль» и «Брайтон». Игра проходила на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль, Англия). В статусе главного арбитра встречи выступил Дэвид Кут. Хозяева одержали победу со счётом 2:1, проигрывая по ходу матча.

Англия - Премьер-лига . 30-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Уэлбек – 2'     1:1 Диас – 27'     2:1 Салах – 65'    

Таким образом, «Ливерпуль» на данный момент набрал 26 очков в матчах этого сезона, в которых он уступал в счёте. Это является лучшим показателем среди топ-10 европейских лиг. Об этом сообщает Opta Sports, которая составила рейтинг европейских команд по этому показателю.

На втором месте находится немецкий «Аугсбург», который набрал 23 очка, проигрывая по ходу матчей. На третьем месте располагается английский «Тоттенхэм» (22). Следом идут «Жирона» (22) и «Манчестер Сити» (21).

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