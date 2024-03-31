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«Это был тяжёлый матч». Мак Аллистер — о победе «Ливерпуля» над «Брайтоном»

«Это был тяжёлый матч». Мак Аллистер — о победе «Ливерпуля» над «Брайтоном»
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Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер прокомментировал волевую победу команды в матче 30-го тура АПЛ с «Брайтоном» (2:1), а также рассказал о взаимодействии с нападающим Мохамедом Салахом.

Англия - Премьер-лига . 30-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Уэлбек – 2'     1:1 Диас – 27'     2:1 Салах – 65'    

«Мы начали не так, как хотели, но это была потрясающая игра против команды, которую я хорошо знаю. Это был тяжёлый матч. Менталитет парней потрясающий.

В течение недели Салах просил у меня пасы и результативные передачи, поэтому я думаю, что мы пытались играть друг на друга. Он пропустил пару моментов в первом тайме, но во втором тайме показал своё мастерство», — приводит слова Мак Аллистера Sky Sports.

Алексис Мак Аллистер выступает за «Ливерпуль» с лета 2023 года. Ранее аргентинский хавбек играл за «Брайтон». В нынешнем сезоне 25-летний футболист провёл 35 матчей во всех турнирах, забил пять мячей и сделал семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Алексиса в € 70 млн.

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