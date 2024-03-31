Агент Джикии: нельзя просто ждать предложения «Спартака», нужно думать о завтрашнем дне

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, рассказал, что на данный момент от клуба не поступало предложения о продлении контракта с игроком.

— Есть ли сейчас от «Спартака» новое предложение?

— Мы говорили, что до конца чемпионата не обсуждаем это. Я объявил в Эмиратах, объяснил Олегу (Малышеву. — Прим. «Чемпионата»), что с уважением отношусь, но свою работу имею право делать — принимать и рассматривать какие-то предложения буду. Также и рассматривать предложения для дальнейшей карьеры. Это законные права, я ими пользуюсь.

Георгий не получает никаких предложений, связанных с клубами. До конца контракта он сосредоточен на работе. Мы ждём, что будет делать руководство «Спартака». Может, сделает предложение. Просто ждать его нельзя, нужно думать о завтрашнем дне», — передает слова Шпинёва корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.