Агент Джикии: веду работу по трудоустройству Георгия. Есть диалог не только со «Спартаком»

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, рассказал, что ведёт диалог о будущем футболиста не только с представителями красно-белых.

«Я провожу работу со своей стороны, связанную с трудоустройством Джикии. Она разная, это нормально. Конечно, диалог не только со «Спартаком». Я свою работу имею право проводить, так как я агент ФИФА. Георгий игрок не молодой, а возрастной, зрелый. Он имеет право думать о своём будущем. Точнее скажу в июне», — передает слова Шпинёва корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Трудовое соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до конца мая этого года. В нынешнем сезоне Джикия потерял место в стартовом составе команды.

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