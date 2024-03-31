«Манчестер Сити» — «Арсенал»: после первого тайма счёт в матче 0:0

В эти минуты проходит матч 30-го тура английской Премьер-лиги между командой «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом». Встреча проводится на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором из Манчестера. Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:30 по московскому времени. После первого тайма команды не распечатали ворота друг друга — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последний раз команды встречались в 8-м туре нынешнего сезона АПЛ. Тогда «Арсенал» одержал победу со счётом 1:0 благодаря голу бразильского нападающего Габриэла Мартинелли.

В данный момент «Манчестер Сити» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 63 очка в 28 матчах. «Арсенал» идёт вторым с 64 очками после аналогичного количества встреч.

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