Данни: для Португалии Криштиану Роналду — воин

Бывший футболист «Зенита» и сборной Португалии Мигел Данни рассказал, что приводил Криштиану Роналду в пример своим сыновьям.

«Криштиану — лучший игрок мира, он всем всё доказал, он переписал историю, он пример профессионализма. И все игроки мира должны быть рады, если им довелось поиграть с Роналду или даже против Роналду. Как по мне, с него надо брать пример.

Я всегда говорю своим сыновьям. Если они хотят быть топовыми футболистами и играть на высочайшем уровне, они должны хорошо спать, правильно питаться, следить за собой, много тренироваться. И всегда приводил им в пример Роналду. Я объяснял им, за счёт чего Криштиану находится на высоком уровне.

И для меня, и для Португалии Криштиану Роналду — воин. Он наш герой. Я хочу, чтобы он продолжал выступать за сборную. Сейчас он уехал в Саудовскую Аравию и продолжает забивать там. Уверен, он будет играть минимум до 42−43 лет. У него для этого всё есть», — сказал Данни в эфире YouTube-канала Kolos.

Данни — выпускник академии футбольного клуба «Маритиму». В России португалец оказался в 2005-м, присоединившись к московскому «Динамо». Через три года Мигел перешёл в «Зенит», где провёл девять лет. Завершал профессиональную карьеру футболиста португальский хавбек в «Маритиму». Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023-го. Ранее нападающий играл за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Ювентус» и «Спортинг».

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