«Я расстроился, когда Артём ушёл из «Зенита». Данни — о Дзюбе

Бывший футболист «Зенита» Мигел Данни рассказал о своём отношении к форварду «Локомотива» Артёму Дзюбе.

«Я расстроился, когда Дзюба ушёл из «Зенита», потому что у него было всё, чтобы там продолжать. Он мог ещё немало забить и добавить команде трофеев, но он выбрал другой путь. Да, он сейчас вернулся в «Локомотив», и он провёл хороший сезон, много забил, помог «Локомотиву» стать лучше. Так что я рад за него, потому что, как я уже сказал, он мой друг. Я всегда говорю с ним. Так что я рад тому, что у него всё хорошо», — сказал Данни в видео на YouTube-канале Kolos.

Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год. В составе санкт-петербургского клуба он стал трёхкратным чемпионом РПЛ, двукратным обладателем Кубка России и победителем Суперкубка УЕФА. Данни и Дзюба играли вместе в сезонах- 2015/2016 и 2016/2017.