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«Мы могли просто упустить этот матч». Рахимов — о победе над «Ахматом»

«Мы могли просто упустить этот матч». Рахимов — о победе над «Ахматом»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал победу своей команды в домашнем матче 22-го тура РПЛ над грозненским «Ахматом» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Ранджелович – 12'     2:0 Даку – 35'     2:1 Ловат – 90+3'    

«Мы могли просто упустить этот матч. Я говорил с игроками об этом в раздевалке. Когда уверенность начала перерастать в самоуверенность, пижонство в каких-то моментах, вы ломаете себе игру. Вы забили хорошие голы, комбинируете, хорошо организованы, но почему вы позволяете себе такие эпизоды, нельзя играть с высокомерием и без концентрации. Если вы держите уровень, то держать нужно 90 минут. Но если брать большую часть матча, то позитивных моментов было больше, чем негативных. В целом команда заслужила победу», — сказал Рахимов на послематчевой пресс-конференции.

После 21 матча в чемпионате России «Рубин» набрал 32 очка и занимает седьмое место. «Ахмат» после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге набрал 20 очков и расположился на 12-й строчке.

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