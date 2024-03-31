«Мы могли просто упустить этот матч». Рахимов — о победе над «Ахматом»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал победу своей команды в домашнем матче 22-го тура РПЛ над грозненским «Ахматом» (2:1).

«Мы могли просто упустить этот матч. Я говорил с игроками об этом в раздевалке. Когда уверенность начала перерастать в самоуверенность, пижонство в каких-то моментах, вы ломаете себе игру. Вы забили хорошие голы, комбинируете, хорошо организованы, но почему вы позволяете себе такие эпизоды, нельзя играть с высокомерием и без концентрации. Если вы держите уровень, то держать нужно 90 минут. Но если брать большую часть матча, то позитивных моментов было больше, чем негативных. В целом команда заслужила победу», — сказал Рахимов на послематчевой пресс-конференции.

После 21 матча в чемпионате России «Рубин» набрал 32 очка и занимает седьмое место. «Ахмат» после аналогичного количества игр в Российской Премьер-Лиге набрал 20 очков и расположился на 12-й строчке.