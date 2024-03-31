«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» в первом матче после возвращения Мусаева

Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Краснодаром». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Итоговый результат — 1:1.

На 10-й минуте матча нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов забил мяч в свои ворота. Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков сравнял счёт в матче на 81-й минуте. Ему ассистировал Владислав Сарвели.

В данный момент «Локомотив» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 33 очка в 21 матче. «Краснодар» располагается на второй позиции с 40 очками после аналогичного количества встреч.

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