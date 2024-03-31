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Локомотив — Краснодар 1:1, результат матча 22-го тура РПЛ 31 марта 2024 года

«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» в первом матче после возвращения Мусаева
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Завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Краснодаром». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Итоговый результат — 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сулейманов – 10'     1:1 Глушенков – 81'    

На 10-й минуте матча нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов забил мяч в свои ворота. Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков сравнял счёт в матче на 81-й минуте. Ему ассистировал Владислав Сарвели.

В данный момент «Локомотив» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 33 очка в 21 матче. «Краснодар» располагается на второй позиции с 40 очками после аналогичного количества встреч.

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