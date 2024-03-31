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Реал Мадрид — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Реал» — «Атлетик»: Родриго вывел мадридцев вперёд на 8-й минуте

«Реал» — «Атлетик»: Родриго вывел мадридцев вперёд на 8-й минуте
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В эти минуты проходит матч 30-го тура испанской Примеры, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Атлетик» из Бильбао. Игра проводится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступает Хавьер Арбелола Рохас. Матч начался в 22:00 по московскому времени. На момент выхода новости хозяева ведут со счётом 1:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 30-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
1-й тайм
1 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Родриго – 8'    

На восьмой минуте мадридцы вышли вперёд усилиями Родриго.

После 29 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 72 очка и занимает первое место. В свою очередь, «Атлетик» после аналогичного количества игр в испанской Примере набрал 56 очков и расположился на четвёртой строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне испанского чемпионата команды встречались в 1-м туре. В том матче «Реал» победил со счётом 2:0.

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