Сперцян ответил на вопрос, как игроки «Краснодара» пережили уход Ивича

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, как в команде отреагировали на уход главного тренера Владимира Ивича.

«Нормально пережили уход Ивича, мы профессионалы. Наше дело — играть в футбол. Мы сразу разъехались, кто в сборные, кто ещё куда-то, но индивидуально пообщался с ним. Пожелали друг другу удачи. За два дня до игры я приехал в Москву, атмосфера хорошая, как всегда. Наше дело играть в футбол», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Сегодня, 31 марта, «быки» провели первый матч под руководством Мурада Мусаева, который вернулся в клуб. «Краснодар» на выезде сыграл вничью с московским «Локомотивом» со счётом 1:1.

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