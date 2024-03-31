Сперцян: с Мусаевым знаком ещё с детства, но тяжело сказать, сильно ли он изменился

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о возвращении Мурада Мусаева на пост главного тренера южан.

— С Мусаевым знаком ещё с детства, знаю его требования. Прям нового ничего нет, но с ребятами друг другу помогаем, подсказываем. Сейчас тяжело сказать, сильно ли он изменился за то время.

— Есть ощущение, что с чемпионством всё может решиться за два тура?

— Это футбол. Не знаю, что как будет.

— Что изменилось с приходом нового тренера?

— У каждого тренера свои требования. Я уже говорил, что в команде два дня. Я знаю Мурада Олеговича давно, знаю его требования. Сейчас приедем домой, и будет полегче, найдём связи, что требует тренер, — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.