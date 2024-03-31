Эдуард Сперцян: «Краснодар» остаётся претендентом на чемпионство РПЛ

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказал мнение, что «быки» не выбыли из гонки за чемпионство в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Конечно, мы остаёмся претендентами на чемпионство. Но это футбол, всё непредсказуемо. Мы играем дальше», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, ранее завершился матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Краснодаром» (1:1).

В данный момент «Локомотив» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 33 очка в 21 матче. «Краснодар» располагается на второй позиции с 40 очками после аналогичного количества встреч. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит» (41). Третье место занимает московское «Динамо» (38).

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