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Песьяков: было бы шикарно завершить карьеру в «Ростове»

Песьяков: было бы шикарно завершить карьеру в «Ростове»
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Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков сказал, что хотел бы завершить карьеру в донском клубе. В этом Песьяков признался, отвечая на вопрос о продлении текущего контракта с южанами.

«Конечно, я буду счастлив продлить контракт с «Ростовом». Но на данный момент переговоров нет. Хотел бы я завершить карьеру в «Ростове»? Было бы шикарно, если фантазировать», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Отметим, что действующий контракт Песьякова с «Ростовом» рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Напомним, за «Ростов» Сергей Песьяков выступает с 2017 года. В текущем сезоне опытный вратарь провёл в составе южан 21 матч и пропустил 30 голов. Отметим, что в шести встречах он оставил свои ворота «сухими».

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