Вратарь «Ростова» Песьяков объяснил, почему в команде хорошо развивается молодёжь
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35-летний голкипер «Ростова» Сергей Песьяков объяснил, почему молодые футболисты хорошо развиваются в стане южан.
«Тренерский штаб «Ростова» очень хорошо работает с молодыми футболистами. В последние два года мы начали очень активно получать звоночки от нашей академии. Много молодых ребят, которые дебютировали за основную команду, достаточно неплохо себя проявляют на тренировках, осталось только заиграть», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
В данный момент «Ростов» находится на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 30 очков после 21 проведённого матча. В пятницу, 29 марта, ростовчане разгромили московское «Динамо» со счётом 4:1 во встрече 22-го тура РПЛ.
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