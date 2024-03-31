Вратарь «Ростова» Песьяков объяснил, почему в команде хорошо развивается молодёжь

35-летний голкипер «Ростова» Сергей Песьяков объяснил, почему молодые футболисты хорошо развиваются в стане южан.

«Тренерский штаб «Ростова» очень хорошо работает с молодыми футболистами. В последние два года мы начали очень активно получать звоночки от нашей академии. Много молодых ребят, которые дебютировали за основную команду, достаточно неплохо себя проявляют на тренировках, осталось только заиграть», — сказал Песьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В данный момент «Ростов» находится на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 30 очков после 21 проведённого матча. В пятницу, 29 марта, ростовчане разгромили московское «Динамо» со счётом 4:1 во встрече 22-го тура РПЛ.