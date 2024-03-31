Мбаппе остался недоволен заменой на 65-й минуте матча «ПСЖ» с «Марселем»

В эти минуты проходит матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Марсель» и «ПСЖ». Команды играют на стадионе «Велодром» (Марсель, Франция). Матч обслуживает бригада арбитров, которую возглавляет Бенуа Бастьен. Стартовый свисток судьи прозвучал в 21:45 мск. На момент написания новости счёт в матче 0:1.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий парижан Килиан Мбаппе был заменён на 65-й минуте матча. Вместо него на поле вышел Гонсалу Рамуш.

Реакция Мбаппе на замену Фото: Кадр из трансляции

Последний раз команды встречались между собой в матче 6-го тура Лиги 1 нынешнего сезона. В том матче сильнее оказались парижане, которые разгромили «Марсель» со счётом 4:0. Голами отметились защитник Ашраф Хакими, форвард Рандаль Коло Муани, а также нападающий Гонсалу Рамуш, который оформил дубль.

На данный момент «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2023/2024. Команда набрала 59 очков за 26 матчей. «Марсель» находится на седьмом месте, набрав 39 очков.