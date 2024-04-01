Мигел Данни сравнил молодого Александра Кокорина с Бернарду Силвой

Бывший футболист «Зенита» и сборной Португалии Мигел Данни высказался о российском нападающем «Ариса» Александре Кокорине.

«Ещё до того, как он стал профессионалом, помню по академии, юношеским командам, когда ему было 14−15 лет. Его приглашали тренироваться с основой, но уже на следующий сезон пригласили в основу играть. В середине того сезона я, кстати, ушёл из «Динамо» в «Зенит», но на первых тренировках сразу было видно, что он топ-игрок. Просто невероятный. Я бы сравнил его с Бернарду Силвой. Он выделялся среди всех игроков академии. Он играл как будто в уличном футболе. Когда в твоей команде такой футболист, ты просто наслаждаешься его игрой», — сказал Данни в видео на YouTube-канале Kolos.

Данни — выпускник академии футбольного клуба «Маритиму». В России португалец оказался в 2005-м, присоединившись к московскому «Динамо». Через три года Мигел перешёл в «Зенит», где провёл девять лет. Завершал профессиональную карьеру футболиста португальский хавбек в «Маритиму».