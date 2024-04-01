Рой Кин: Холанд похож на игрока Второй лиги

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин раскритиковал нападающего Эрлинга Холанда после матча 30-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» (0:0).

«Уровень его игры в целом очень низкий. Перед воротами он лучший в мире. Но для него как полноценного игрока это очень плохо. Холанду нужно это улучшить. Он похож на игрока второй лиги. Я это так вижу. Его общая игра должна улучшиться, и это произойдёт в течение следующих нескольких лет», — приводит слова Кина Goal.

Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне норвежец принял участие в 35 матчах, забив 29 голов и сделав 6 результативных передач.