«Манчестер Сити» не обыграл ни одну из команд топ-5 АПЛ за шесть матчей этого сезона

«Манчестер Сити» под руководством испанского специалиста Хосепа Гвардиолы ни разу не смог обыграть клубы из топ-5 английской Премьер-лиги в нынешнем сезоне.

«Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал» сыграли вничью со счётом 0:0 в центральном матче 30-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, команда Гвардиолы не одержала ни одной победы в матчах с командами из первой пятёрки чемпионата к 30-му туру турнира.

«Горожане» дважды сыграли вничью с «Ливерпулем» (оба раза – 1:1), проиграли в гостях лондонскому «Арсеналу» (0:1) и сыграли вничью дома (0:0). Также не было побед в матчах с «Тоттенхэм Хотспур» (3:3) и с «Астон Виллой» (0:1). Однако с ними «Манчестер Сити» ещё сыграет в матчах второго круга.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 64 очка. Возглавляет турнирную таблицу «Ливерпуль», набрав 67 очков. Второе место занимает «Арсенал» с 65 очками.

Материалы по теме «Манчестер Сити» не смог забить в домашнем матче впервые с 2022 года

Клопп и Гвардиола обсуждают игру в гольф: