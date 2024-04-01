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«Манчестер Сити» не смог забить в домашнем матче впервые с 2022 года

«Манчестер Сити» под руководством испанского специалиста Хосепа Гвардиолы не сумел поразить ворота соперников на домашнем стадионе впервые за 58 игр.

«Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал» сыграли вничью со счётом 0:0 в центральном матче 30-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, 57-матчевая голевая серия «горожан» прервалась в данном матче.

Отметим, что данная серия продолжалась 754 дня. Последний раз команда Гвардиолы не смогла распечатать ворота соперника в 2022 году в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом» (0:0).

На данный момент «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 64 очка. Возглавляет турнирную таблицу «Ливерпуль», набрав 67 очков. Второе место занимает «Арсенал» с 65 очками.

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Клопп и Гвардиола рассказывают о соперничестве: