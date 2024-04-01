Семшов: Мусаев будет что-то менять у «Краснодара», но не кардинально

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной России Игорь Семшов ожидает, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев будет перестраивать команду под себя.

«Невозможно перестроить игру за короткое время. Наверное, у него своё видение футбола, у Ивича было своё. Безусловно, Мусаев будет что‑то менять. Но не кардинально, а постепенно. Это нормальная практика для любого тренера. Но ни один тренер, придя в команду по ходу сезона, не пойдёт на кардинальные перемены. Команда борется за чемпионство. Поэтому результат стоит на первом месте», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Мусаев возглавлял «Краснодар» с 2018 по 2021 год. 14 марта 2024-го российский специалист вернулся в «Краснодар», подписав контракт до конца сезона-2023/2024.