Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семшов: Мусаев будет что-то менять у «Краснодара», но не кардинально

Семшов: Мусаев будет что-то менять у «Краснодара», но не кардинально
Комментарии

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной России Игорь Семшов ожидает, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев будет перестраивать команду под себя.

«Невозможно перестроить игру за короткое время. Наверное, у него своё видение футбола, у Ивича было своё. Безусловно, Мусаев будет что‑то менять. Но не кардинально, а постепенно. Это нормальная практика для любого тренера. Но ни один тренер, придя в команду по ходу сезона, не пойдёт на кардинальные перемены. Команда борется за чемпионство. Поэтому результат стоит на первом месте», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Мусаев возглавлял «Краснодар» с 2018 по 2021 год. 14 марта 2024-го российский специалист вернулся в «Краснодар», подписав контракт до конца сезона-2023/2024.

Материалы по теме
Сперцян: с Мусаевым знаком ещё с детства, но тяжело сказать, сильно ли он изменился
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android