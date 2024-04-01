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Наиль Умяров: есть ли в «Спартаке» кризис? Безусловно, что-то идёт не так

Наиль Умяров: есть ли в «Спартаке» кризис? Безусловно, что-то идёт не так
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Футболист «Спартака» Наиль Умяров ответил на вопрос о том, не столкнулась ли команда Гильермо Абаскаля с кризисом.

— Есть ли кризис в «Спартаке»?

— Безусловно, что-то идёт не так. Главное – продолжать работать. Уже говорил, нам нужно забивать. Это самое главное, что сейчас нужно, — сказал Умяров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Отметим, что после 21 проведённого матча в рамках Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице. Красно-белые набрали 32 очка. В следующем матче внутреннего первенства команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Динамо» на выезде. Игра состоится 7 апреля и начнётся в 19:30 по московскому времени.

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