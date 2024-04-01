Юрий Сёмин: я не удивлён счётом матча «Спартака» и «Урала»

Известный российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Уралом» (0:0).

«Я не удивлён счётом матча «Спартака» и «Урала». Гончаренко всегда хорошо играет против «Спартака». Это очень умный тактик, поэтому я думаю, что ничего необычного не случилось. К тому же в этом туре все фавориты теряют очки, в том числе «Зенит», – приводит слова Сёмина Metaratings.

«Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 32 очка в 21 игре. «Урал» находится на 13-й позиции с 20 очками после аналогичного количества встреч. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который набрал 41 очко после 21 сыгранного матча.