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Юрий Сёмин: я не удивлён счётом матча «Спартака» и «Урала»

Юрий Сёмин: я не удивлён счётом матча «Спартака» и «Урала»
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Известный российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Уралом» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
30 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург

«Я не удивлён счётом матча «Спартака» и «Урала». Гончаренко всегда хорошо играет против «Спартака». Это очень умный тактик, поэтому я думаю, что ничего необычного не случилось. К тому же в этом туре все фавориты теряют очки, в том числе «Зенит», – приводит слова Сёмина Metaratings.

«Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 32 очка в 21 игре. «Урал» находится на 13-й позиции с 20 очками после аналогичного количества встреч. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который набрал 41 очко после 21 сыгранного матча.

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