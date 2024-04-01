Хавбек «Краснодара» Баньяц: игра с «Локомотивом» была достаточно грубой и жёсткой

Футболист «Краснодара» Михайло Баньяц высказался по итогам матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:1).

«Игра действительно была достаточно грубой и жёсткой, было много остановок, предупреждений, но в целом вопросов по судейству у меня нет. Они просто делают свою работу, и всё. Я в целом не люблю говорить о работе судей, это не моё дело», — приводит слова Баньяца Legalbet.

«Краснодар» по итогам 21 проведённого в рамках Российской Премьер-Лиге матча располагается на втором месте в турнирной таблице. Чёрно-зелёные набрали 40 очков и отстают от лидирующего «Зенита» на одно очко. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Мурада Мусаева встретятся с «Пари НН» на выезде. Игра состоится 6 апреля.