Защитник «Локомотива» Сильянов: ничья с «Краснодаром» — это не супер

Футболист московского «Локомотива» Александр Сильянов высказался по итогам матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«По такой игре и с нашими моментами я считаю, что это не супер [результат]», — приводит слова Сильянова Legalbet.

«Локомотив» по итогам 21 проведённого в рамках Российской Премьер-Лиге матча располагается на пятом месте турнирной таблицы. Команда Михаила Галактионова набрала 33 очка. В следующем матче внутреннего первенства железнодорожники сыграют с «Ахматом» на выезде. Игра состоится 7 апреля и начнётся в 16:30 по московскому времени. Отметим, что 23-летний Сильянов в нынешнем сезоне провёл 17 матчей во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий.