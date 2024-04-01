Защитник «Локомотива» Сильянов: ничья с «Краснодаром» — это не супер
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Футболист московского «Локомотива» Александр Сильянов высказался по итогам матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).
«По такой игре и с нашими моментами я считаю, что это не супер [результат]», — приводит слова Сильянова Legalbet.
«Локомотив» по итогам 21 проведённого в рамках Российской Премьер-Лиге матча располагается на пятом месте турнирной таблицы. Команда Михаила Галактионова набрала 33 очка. В следующем матче внутреннего первенства железнодорожники сыграют с «Ахматом» на выезде. Игра состоится 7 апреля и начнётся в 16:30 по московскому времени. Отметим, что 23-летний Сильянов в нынешнем сезоне провёл 17 матчей во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий.
МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сулейманов – 10' 1:1 Глушенков – 81'
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