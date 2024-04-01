Титов — о «Спартаке» в Кубке: этот «Зенит» можно и нужно обыгрывать

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов высказался о предстоящем матче красно-белых с «Зенитом» в Кубке России. Первая игра полуфинала Пути РПЛ пройдёт в среду, 3 апреля, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.

«В Кубке попался непростой соперник – «Зенит». Есть два матча, можно попробовать, как два года назад, когда дома обыграли питерцев 3:0. Этот «Зенит» можно обыгрывать и нужно с ними играть. Если «Спартак» вылетит в Кубке, в РПЛ отрыв большой, то однозначно сезон будет не лучшим», – приводит слова Титова интернет-портал Metaratings.

Напомним, после возобновления сезона «Зенит» уже встречался со «Спартаком». Игра 19-го тура РПЛ завершилась со счётом 0:0.