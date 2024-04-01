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Клопп — о возвращении травмированных: Кёртис Джонс скоро будет в строю, остальные нет

Клопп — о возвращении травмированных: Кёртис Джонс скоро будет в строю, остальные нет
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии травмированных игроков своей команды. По словам немецкого специалиста, вскоре из лазарета должен вернуться полузащитник Кёртис Джонс.

«Джонс тренировался с нами в субботу, вскоре он будет готов. Сыграет ли Кёртис с «Шеффилдом»? Пока не могу сказать, нам нужно подождать. Больше никто не возвращается прямо сейчас. Они медленно, но верно восстанавливаются, но и только», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, накануне, 31 марта, «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Брайтоном» в матче 29-го тура английской Премьер-лиги. В четверг, 4 апреля, команда Юргена Клоппа примет на домашней арене «Шеффилд Юнайтед» в матче 31-го тура.

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