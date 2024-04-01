Кержаков: я начинающий тренер и с удовольствием принимаю любые вызовы

Бывший нападающий «Зенита», «Динамо», «Севильи» и сборной России, трёхкратный чемпион России, лучший бомбардир российского футбола Александр Кержаков высказался о том, что играл за большие команды, а тренирует маленькие.

«Футболист и тренер — это разные профессии. Я начинающий тренер. Если есть возможность работать, то я с удовольствием принимаю любые вызовы. Чтобы развиваться в профессии и становиться лучше, я должен работать. На данный момент у меня такие вызовы и предложения. Стараюсь становиться лучше даже в тех реалиях, которые есть в таких клубах. Считаю, что у меня это получается», — сказал Кержаков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, Кержаков завершил профессиональную клубную карьеру в 2017 году. С 2020-го экс-форвард «Зенита» начал тренерскую карьеру. За четыре года Александр успел поработать наставником сербского «Спартака», кипрской «Кармиотиссы», «Томи» и «Пари Нижний Новгород».