Представитель adidas объяснил, почему 44-го номера на форме сборной Германии не будет

Представитель adidas Оливер Брюгген рассказал, почему компания в ближайшее время запретит 44-й игровой номер на футболках сборной Германии.

«Выпуск 44-го номера будет запрещён в кратчайшие сроки. В adidas работают люди примерно из 100 стран, наша компания выступает за разнообразие и инклюзивность, и мы как компания активно выступаем против ксенофобии, антисемитизма, насилия и ненависти в любой форме», — приводит слова Брюггена Sport Bild.

Напомним, ранее появилась информация, что технический спонсор сборной Германии по футболу adidas запретит нанесение 44-го номера на форму Германии из-за схожести с символом нацизма. Отмечалось, что из-за нового шрифта на игровых майках номер 44 напоминает руну «зиг», которая в 30-40-е годы прошлого века служила символикой СС. Игроки в любом случае не смогли бы выбрать этот номер из-за правил турнира, но болельщики имели возможность заказать себе футболку с номером 44.