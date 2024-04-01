Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Представитель adidas объяснил, почему 44-го номера на форме сборной Германии не будет

Представитель adidas объяснил, почему 44-го номера на форме сборной Германии не будет
Аудио-версия:
Комментарии

Представитель adidas Оливер Брюгген рассказал, почему компания в ближайшее время запретит 44-й игровой номер на футболках сборной Германии.

«Выпуск 44-го номера будет запрещён в кратчайшие сроки. В adidas работают люди примерно из 100 стран, наша компания выступает за разнообразие и инклюзивность, и мы как компания активно выступаем против ксенофобии, антисемитизма, насилия и ненависти в любой форме», — приводит слова Брюггена Sport Bild.

Напомним, ранее появилась информация, что технический спонсор сборной Германии по футболу adidas запретит нанесение 44-го номера на форму Германии из-за схожести с символом нацизма. Отмечалось, что из-за нового шрифта на игровых майках номер 44 напоминает руну «зиг», которая в 30-40-е годы прошлого века служила символикой СС. Игроки в любом случае не смогли бы выбрать этот номер из-за правил турнира, но болельщики имели возможность заказать себе футболку с номером 44.

Материалы по теме
Adidas запретит нанесение 44-го номера на форму Германии из-за схожести с символом нацизма
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android