Сёмин: в нынешнем сезоне никто заранее не выиграет РПЛ — борьба будет до последнего

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ожидает, что борьба за чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024 будет идти до последнего тура.

«С одной стороны, хорошо, что вверху таблицы такая интрига. Важно, что команды, которые внизу таблицы, не смирились со своим положением и в состоянии отнимать очки у лидеров. Тем интереснее будет чемпионат. В нынешнем сезоне никто заранее не выиграет чемпионат. Думаю, борьба будет до последнего», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Отметим, что по состоянию на сегодняшний день лидером РПЛ является «Зенит». Команда Сергея Семака опережает преследующий «Краснодар» на одно очко по результатам 21 проведённого матча.