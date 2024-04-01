Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Зенита» Изидор объяснил свою низкую результативность после перехода в клуб

Нападающий «Зенита» Изидор объяснил свою низкую результативность после перехода в клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор рассказал о причинах своей низкой результативности в играх за клуб из Санкт-Петербурга.

«Думаю, дело в том, что в начале сезона мне пришлось столкнуться с большим количеством трудностей — личных и профессиональных. Но сейчас все эти проблемы в прошлом. Я много работаю с Анатолием Тимощуком, он очень сильно мне помогает — как на тренировочном поле, так и за его пределами. Думаю, что я готов к хорошему завершению этого сезона и началу следующего», — приводит слова французского футболиста официальный сайт «Зенита».

Напомним, 23-летний Изидор перешёл в «Зенит» из «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне форвард сыграл за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился лишь двумя забитыми мячами. Для сравнения: в сезоне-2022/2023 Изидор забил 10 голов в 24 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Материалы по теме
Форвард «Зенита» Изидор оценил своё состояние перед матчем со «Спартаком» в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android