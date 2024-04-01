Стало известно, сколько болельщиков посетят матч «Спартак» – «Зенит» в Кубке России

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, сколько зрителей будут присутствовать на первом матче красно-белых с петербургским «Зенитом» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России сезона-2023/2024.

«Ажиотаж высокий. Ожидаем около 30 тысяч болельщиков», — приводит слова Зеленова Metaratings.

Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» состоится 3 апреля. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало предстоящей встречи запланировано на 20:30 мск. Отметим, что ответный матч пройдёт в Санкт-Петербурге 17 апреля. Он начнётся в 16:00 по московскому времени.

Напомним, в нынешнем сезоне красно-белые и сине-бело-голубые уже встречались в двух матчах в рамках Российской Премьер-Лиги. В 5-м туре чемпионата в Москве «Зенит» победил со счётом 3:1, а в 19-м туре команды поделили очки – 0:0.