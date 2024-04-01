Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Семак допустил возможность большой ротации состава «Зенита» в матче со «Спартаком» в Кубке

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак допустил, что проведёт обширную ротацию состава в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком».

— В большей степени будем отталкиваться от состояния игроков. Возможно, кому-то нужно будет сыграть меньше, кому-то — чуть побольше отдохнуть для того, чтобы не было переутомления и травм. Отталкиваемся от состояния наших игроков прежде всего.

— Факт двухраундового противостояния позволит вам сделать ротацию в первом матче более обширной?

— Думаю, да. По крайне мере, возможность такая у нас есть. Воспользуемся ли мы ею? Посмотрим, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Отметим, что первая игра 1/2 финала Пути РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт 3 апреля, ответный матч состоится через две недели.