Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак допустил возможность большой ротации состава «Зенита» в матче со «Спартаком» в Кубке

Семак допустил возможность большой ротации состава «Зенита» в матче со «Спартаком» в Кубке
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак допустил, что проведёт обширную ротацию состава в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком».

— В большей степени будем отталкиваться от состояния игроков. Возможно, кому-то нужно будет сыграть меньше, кому-то — чуть побольше отдохнуть для того, чтобы не было переутомления и травм. Отталкиваемся от состояния наших игроков прежде всего.

— Факт двухраундового противостояния позволит вам сделать ротацию в первом матче более обширной?

— Думаю, да. По крайне мере, возможность такая у нас есть. Воспользуемся ли мы ею? Посмотрим, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что первая игра 1/2 финала Пути РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт 3 апреля, ответный матч состоится через две недели.

Материалы по теме
Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» не готовится к игре со «Спартаком» в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android