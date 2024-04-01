Игорь Пикущак: «Краснодар» ещё поборется за чемпионство

Бывший футболист «Краснодара» Игорь Пикущак отреагировал на ничью «быков» в матче с «Локомотивом» (1:1) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги, а также высказался о перспективах команды в борьбе за золотые медали чемпионата страны.

«В последних матчах у «Краснодара» чуть ухудшилась игра. Где-то не везёт, где-то начали меньше забивать. С этим нужно разбираться. Обидно, что в матче с «Локомотивом» пропустили в концовке.

Сейчас конкуренцию «Краснодару», помимо «Зенита», могут составить «Динамо» и однозначно ЦСКА. И «Локомотив» не стоит списывать со счетов. «Краснодар» ещё поборется. Думаю, Мусаев будет перестраивать игру и пытаться больше играть в атаку», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.