Игорь Пикущак: «Краснодар» ещё поборется за чемпионство
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Бывший футболист «Краснодара» Игорь Пикущак отреагировал на ничью «быков» в матче с «Локомотивом» (1:1) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги, а также высказался о перспективах команды в борьбе за золотые медали чемпионата страны.
«В последних матчах у «Краснодара» чуть ухудшилась игра. Где-то не везёт, где-то начали меньше забивать. С этим нужно разбираться. Обидно, что в матче с «Локомотивом» пропустили в концовке.
Сейчас конкуренцию «Краснодару», помимо «Зенита», могут составить «Динамо» и однозначно ЦСКА. И «Локомотив» не стоит списывать со счетов. «Краснодар» ещё поборется. Думаю, Мусаев будет перестраивать игру и пытаться больше играть в атаку», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.
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