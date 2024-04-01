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Игорь Пикущак: «Краснодар» ещё поборется за чемпионство

Игорь Пикущак: «Краснодар» ещё поборется за чемпионство
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Бывший футболист «Краснодара» Игорь Пикущак отреагировал на ничью «быков» в матче с «Локомотивом» (1:1) в 22-м туре Российской Премьер-Лиги, а также высказался о перспективах команды в борьбе за золотые медали чемпионата страны.

«В последних матчах у «Краснодара» чуть ухудшилась игра. Где-то не везёт, где-то начали меньше забивать. С этим нужно разбираться. Обидно, что в матче с «Локомотивом» пропустили в концовке.

Сейчас конкуренцию «Краснодару», помимо «Зенита», могут составить «Динамо» и однозначно ЦСКА. И «Локомотив» не стоит списывать со счетов. «Краснодар» ещё поборется. Думаю, Мусаев будет перестраивать игру и пытаться больше играть в атаку», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.

Таблица РПЛ
МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сулейманов – 10'     1:1 Глушенков – 81'    
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