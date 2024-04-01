Быстров: при Мусаеве у футболистов «Краснодара» стало больше ошибок

Бывший футболист «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров поделился мыслями об изменениях в игре «быков» после назначения Мурада Мусаева на пост главного тренера клуба.

— Изменился ли «Краснодар» при Мусаеве?

— Невозможно что-то [так быстро] изменить. Можно только в эмоциональном плане поменяться. Стало хуже или лучше — не знаю. Изменить что-то за неделю-полторы… За это время трудно донести до футболистов свою мысль. Это мы и увидели в игре с «Локомотивом». Я не увидел ничего нового. Только больше ошибок стало у футболистов «Краснодара», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 13 марта «Краснодар» объявил о расторжении контракта с сербским специалистом Владимиром Ивичем. Его место занял Мурад Мусаев. Вчера, 31 марта, «быки» сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 22-го тура РПЛ.