Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Быстров: при Мусаеве у футболистов «Краснодара» стало больше ошибок

Быстров: при Мусаеве у футболистов «Краснодара» стало больше ошибок
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Краснодара» и сборной России Владимир Быстров поделился мыслями об изменениях в игре «быков» после назначения Мурада Мусаева на пост главного тренера клуба.

— Изменился ли «Краснодар» при Мусаеве?

— Невозможно что-то [так быстро] изменить. Можно только в эмоциональном плане поменяться. Стало хуже или лучше — не знаю. Изменить что-то за неделю-полторы… За это время трудно донести до футболистов свою мысль. Это мы и увидели в игре с «Локомотивом». Я не увидел ничего нового. Только больше ошибок стало у футболистов «Краснодара», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, 13 марта «Краснодар» объявил о расторжении контракта с сербским специалистом Владимиром Ивичем. Его место занял Мурад Мусаев. Вчера, 31 марта, «быки» сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 22-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сулейманов – 10'     1:1 Глушенков – 81'    
Материалы по теме
Нахушев: надеюсь, с Мусаевым «Краснодар» навяжет борьбу «Зениту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android