Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Ахли — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Годовой убыток «Спартака» второй год подряд превышает миллиард рублей — источник

Годовой убыток «Спартака» второй год подряд превышает миллиард рублей — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Исходя из финансовой отчётности, чистый убыток московского «Спартака» за год составил 1,17 млрд рублей, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, расходы на зарплату сотрудников сотрудников за год возросли на 14% – до 5,99 млрд рублей. Выручка красно-белых за отчётный период выросла в 1,5 раза и составила 9,2 млрд рублей. Сумма «прочих доходов» сократилась почти на 40% – до 2,2 млрд рублей. Отметим, что в прошлом году клуб зафиксировал убыток в 1,82 млрд рублей.

После 21 сыгранного матча в Российской Премьер-Лиге московский «Спартак» набрал 32 очка и расположился на пятом месте в турнирной таблице. В нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ, где сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Первый матч полуфинала состоится 3 апреля. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало предстоящей встречи запланировано на 20:30 мск. Отметим, что ответный матч пройдёт в Санкт-Петербурге 17 апреля и начнётся в 16:00 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
03 апреля 2024, среда. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Ловчев: давайте попросим футбольных богов помочь «Спартаку» забить гол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android