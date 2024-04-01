Годовой убыток «Спартака» второй год подряд превышает миллиард рублей — источник

Исходя из финансовой отчётности, чистый убыток московского «Спартака» за год составил 1,17 млрд рублей, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, расходы на зарплату сотрудников сотрудников за год возросли на 14% – до 5,99 млрд рублей. Выручка красно-белых за отчётный период выросла в 1,5 раза и составила 9,2 млрд рублей. Сумма «прочих доходов» сократилась почти на 40% – до 2,2 млрд рублей. Отметим, что в прошлом году клуб зафиксировал убыток в 1,82 млрд рублей.

После 21 сыгранного матча в Российской Премьер-Лиге московский «Спартак» набрал 32 очка и расположился на пятом месте в турнирной таблице. В нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ, где сыграют с санкт-петербургским «Зенитом». Первый матч полуфинала состоится 3 апреля. Игра пройдёт в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало предстоящей встречи запланировано на 20:30 мск. Отметим, что ответный матч пройдёт в Санкт-Петербурге 17 апреля и начнётся в 16:00 по московскому времени.