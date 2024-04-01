Сергей Веденеев: никто в РПЛ не может составить конкуренцию «Зениту»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Сергей Веденеев высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Сейчас интрига в РПЛ сохраняется только на страницах СМИ. На самом деле всё будет очень непросто, потому что, как выяснилось, у всех команд проблемы: с составом, сыгранностью, травмами, новичками или даже тренером. Доказательством могут послужить первые шесть команд. «Зенит», «Краснодар» и четыре московских клуба потеряли все очки.

«Динамо», один из лидеров, в матче с «Ростовом» пропускает четыре мяча и проигрывает дома. Все прогнозы, которые были до этого, оказываются впустую. «Краснодар» вдруг меняет тренера, ЦСКА с «Сочи» 2:2. Может, пройдёт ещё два-три тура и игра как-то стабилизируется.

В реальности «Зенит» просто сильнее. Никто «Зениту» не может составить конкуренцию. За второе место будут бороться пять команд: четыре московских и «Краснодар», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.