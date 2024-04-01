Непомнящий: есть ощущение, что «Краснодар» скоро выйдет на более высокий уровень

Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий высказался о матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Краснодаром», а также прокомментировал назначение Мурада Мусаева на пост главного тренера «быков». Напомним, встреча завершилась вничью — 1:1.

«После предыдущих игр у меня сложилось впечатление, что «Локомотив» в кризисе, но после игры с «Краснодаром» я немного обнадёжился. Хотя у Галактионова были проблемы с составом, команда выглядела неплохо на фоне «быков».

Конечно, у «Краснодара» огромный потенциал. Команда пока не демонстрирует максимум. Мусаев уже начал немного перестраивать схему. Мне кажется, она подходит этому составу. Есть ощущение, что «Краснодар» скоро выйдет на более высокий уровень. Конечно, я не очень понимаю, зачем Галицкий сменил тренера. Я ни в коем случае не хочу обидеть Мусаева, но на работу Ивича я смотрел с наслаждением. Но у Мурада есть своё видение развития команды, это огромный плюс», — приводит слова Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, 14 марта Мурад Мусаев официально вернулся в «Краснодар», подписав контракт с «быками» до конца текущего сезона. Ранее Мусаев уже работал главным тренером «Краснодара» с 2019 по 2020 год. Именно при нём российская команда дебютировала в Лиге чемпионов УЕФА. В общей сложности 40-летний специалист руководил «Краснодаром» в 126 официальных матчах. Последним местом работы Мусаева был азербайджанский «Сабах».