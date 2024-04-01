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Камоцци: Джикия сможет заиграть в Турции и, возможно, во Франции

Камоцци: Джикия сможет заиграть в Турции и, возможно, во Франции
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Франко Камоцци, бывший советник руководства московского «Спартака», высказался о будущем защитника красно-белых Георгия Джикии. Функционер высоко оценил потенциал российского футболиста. По мнению Камоцци, Джикия точно найдёт клуб в РПЛ, а также выразил мнение, что Георгий заиграет в Европе.

«Если Джикия все-таки уйдет из «Спартака», он точно сможет найти команду в России. Такой защитник не останется без клуба. Европа? Думаю, Джикия сможет заиграть в Турции и, возможно, во Франции. Интерес к нему из этих чемпионатов возможен», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, действующее трудовое соглашение Джикии с московским «Спартаком» рассчитано до лета 2024 года. В этом сезоне российский защитник провёл в общей сложности десять матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями.

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