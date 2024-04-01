Капитан «Карабаха» рассказал, как проводит время с Лунёвым в Баку

Капитан «Карабаха» Максим Медведев высказался о взаимоотношениях с одноклубником Андреем Лунёвым.

«Часто ли мы с ним общаемся? Каждый день. Бывает, видимся в Баку, в кафе каком-нибудь. У нас есть общие друзья, и встречаемся, когда они иногда прилетают. На базе часто в настольный теннис играем, болтаем в тренажерке, так что нахожусь с ним в активном общении», – приводит слова Медведева Metaratings.

Андрей Лунёв стал футболистом «Карабаха» прошлым летом. Российский голкипер имеет действующее трудовое соглашение с командой из Азербайджана до конца текущего сезона.

Напомним, в нынешнем сезоне Андрей Лунёв в общей сложности принял участие в 27 матчах своей команды. В восьми из них российский вратарь отыграл на ноль. Кроме того, вместе с «Карабахом» Лунёв досрочно завоевал золотые медали чемпионата Азербайджана по футболу.