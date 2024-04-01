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«Андрей прав». Капитан «Карабаха» согласился с критикой чемпионата Азербайджана от Лунёва

«Андрей прав». Капитан «Карабаха» согласился с критикой чемпионата Азербайджана от Лунёва
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Капитан футбольного клуба «Карабах» Максим Медведев согласился с высказыванием российского голкипера клуба Андрея Лунёва об удручающей атмосфере на матчах чемпионата Азербайджана из-за низкой посещаемости.

«Есть такое, он говорит правду. К нам приходят наши фанаты и поддерживают, но когда на 30-тысячный стадион приходит 700-800 человек, то очень ощущается, что он пустой. Это сильно влияет и на мотивацию футболистов, поэтому Андрей был прав», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

После 28 туров чемпионата Азербайджана «Карабах» набрал 69 очков и уже обеспечил себе первое место в турнирной таблице по итогам сезона. На данный момент команда, за которую играет Андрей Лунёв, опережает ближайшего преследователя в лице бакинского клуба «Нефтчи» на 26 очков. До конца национального первенства Азербайджана осталось восемь туров.

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