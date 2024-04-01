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Стало известно, при каком условии «Оренбург» может выкупить Прохина

Стало известно, при каком условии «Оренбург» может выкупить Прохина
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о будущем центрального защитника Данилы Прохина, который выступает за команду на правах аренды. Функционер дал понять, что возможность выкупа российского футболиста зависит от того, на каком месте завершит текущий сезон «Оренбург».

«Будущее Прохина зависит от того, где мы окажемся по итогам сезона. Если мы останемся в РПЛ и у нас будут деньги, то вступим с «Ростовом» в переговоры по выкупу Прохина», — приводит слова Андреева Metaratings.

Отметим, что Прохин является игроком «Ростова». Его действующее трудовое соглашение с южанами рассчитано до лета 2026 года. В текущем сезоне Данила принял участие в 18 матчах во всех официальных турнирах. Защитник не отметился результативными действиями.

Напомним, «Оренбург» набрал 20 очков и располагается на 14-й строчке в чемпионате России по футболу после 22-го тура.

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