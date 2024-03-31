Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ташуев считает, что по составу «Оренбург» — одна из лучших команд России

Ташуев считает, что по составу «Оренбург» — одна из лучших команд России
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о домашнем матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом», завершившимся нулевой ничьей.

МИР Российская Премьер-лига . 22-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Оренбург
Оренбург

«Стратегия игры была очень важна для обеих команд. Мы хотели нашего конкурента немного отсечь, выиграв матч. У нас был настрой, подготовка велась в этой игре целенаправленно. Я бы сказал так, команда «Оренбург», если брать уровень состава, наполняемости квалифицированными футболистами, я считаю, что одна из лучших команд вообще в России, если честно. Это вот почему так они сезон проводили не самый удачный, это уже их вопрос. Поэтому мы понимали, что игра будет сложная, им отступать некуда, и мы тоже должны, конечно же, понимать, что всё ещё впереди», — сказал Ташуев на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, «Факел» на данный момент находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 26 очков в 21 проведённом матче. «Оренбург» располагается на 14-й позиции с 20 очками после аналогичного количества встреч.

Материалы по теме
Ташуев: лига в этом году интересная, говорить об аутсайдерах не поворачивается язык
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android