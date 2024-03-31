Ташуев считает, что по составу «Оренбург» — одна из лучших команд России

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о домашнем матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом», завершившимся нулевой ничьей.

«Стратегия игры была очень важна для обеих команд. Мы хотели нашего конкурента немного отсечь, выиграв матч. У нас был настрой, подготовка велась в этой игре целенаправленно. Я бы сказал так, команда «Оренбург», если брать уровень состава, наполняемости квалифицированными футболистами, я считаю, что одна из лучших команд вообще в России, если честно. Это вот почему так они сезон проводили не самый удачный, это уже их вопрос. Поэтому мы понимали, что игра будет сложная, им отступать некуда, и мы тоже должны, конечно же, понимать, что всё ещё впереди», — сказал Ташуев на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, «Факел» на данный момент находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 26 очков в 21 проведённом матче. «Оренбург» располагается на 14-й позиции с 20 очками после аналогичного количества встреч.