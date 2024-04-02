Артём Довбик повторил уникальное достижение Андрея Шевченко среди украинских игроков

31 марта прошёл матч 30-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Жирона» и «Бетис». Игра прошла на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. Нападающий «Жироны» Артём Довбик сделал дубль. На счету форварда теперь 16 голов в нынешнем сезоне Ла Лиги.

Благодаря этому Довбик стал первым после Андрея Шевченко украинским игроком в истории футбола, которому удалось забить 15+ голов в одном из топ-5 чемпионатов Европы. Легендарный нападающий «Милана» в сезоне-2005/2006 стал автором 19 голов в Серии А.

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Напомним, Артём лидером гонки бомбардиров Ла Лиги. Столько же голов у полузащитника «Реала» Джуда Беллингема и нападающего «Осасуны» Анте Будимира. Однако благодаря системе «гол+пас» Артём обошёл своих конкурентов.